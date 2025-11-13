長程多點轉機、歐洲多國旅遊或跨國參訪，常讓旅客面臨切換不同漫遊方案的困擾。遠傳此次推出的「跨洲多國計日型漫遊方案」，一次申辦即可在行程中的多個國家通用，免去反覆切換方案的麻煩，輕鬆暢行全球124個國家與地區。每日僅需288元即可享有安全穩定的網路，真正做到「一號在手、世界暢遊」，滿足一次造訪多國的旅遊與商務需求。

遠傳也同步祭出日韓限時優惠，韓國上網每日只要99元吃到飽，日本計日型原價199元、限時優惠129元，正逢秋季賞楓旺季，旅客可輕鬆分享美景、打卡美食。即日起至11月30日前申辦原號漫遊上網方案（不限國家），還可參加抽獎活動，有機會把最新iPhone17帶回家。遠傳原號漫遊免換卡、免換號，可使用原門號收發簡訊與接聽電話，兼具安全與便利，也是旅客長期信賴的出國上網夥伴。

遠傳預付卡亦推出加碼優惠，即日起至11月30日，不限遠傳或他網用戶皆可到遠傳門市申辦「出國上網卡」系列資費。活動期間申辦日本或韓國上網卡，即享100元旅遊金現折，可選擇實體SIM卡或eSIM，出國前就能從容準備好上網服務，抵達目的地便能立即啟用，免去到處尋找Wi-Fi的麻煩。若使用期間流量不足，也可透過遠傳官網或心生活APP立即加購，免設定、免切換，使用上更方便。