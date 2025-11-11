聖路易斯聯準銀行總裁慕撒冷（Alberto Musalem）高度懷疑今年是否有必要進一步放寬貨幣政策。周一，他在接受Bloomberg Television訪問時表示，我們這時候必須謹慎行事，這非常重要。我認為進一步放寬政策而不使政策變得過於寬鬆的空間很有限。現在通膨率接近3%，高於聯準會的2%目標。包括股價與房價的金融環境偏高。貨幣政策較接近於中性水準，而非適度緊縮，且就業市場呈有序降溫。所以，「我認為我們需要繼續抑制通膨」。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）則表明對進一步降息抱持更為開放的態度。她表示，薪資增長乏力顯示勞動力需求正在降溫，與此同時，關稅並沒有以任何廣泛或持續的方式推升通膨。她表示，我們不想犯下「利率按兵不動太久結果造成經濟受損」這種錯誤。

聯準會在10月會議決定降息25個基點（1碼），而聯準會理事米蘭（Stephen Miran）當時投下了反對票，他支持應一舉降息50個基點。米蘭認為通膨迅速下滑及就業市場減弱已經證明進一步放鬆貨幣政策「勢在必行」。周一，他再次呼籲在12月9日、10日舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上降息50個基點（2碼）。

目前，金融市場預期聯準會在12月降息25個基點的可能性約為63%，而按兵不動的可能性約為37%。