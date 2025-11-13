美國政府可望結束史上最長的停擺，美股電子盤領先反彈，激勵（13）日聞訊後由黑翻紅，台積電跌勢緩和，台塑集團股及金控股更領頭衝高，帶動加權指數早盤曾重返28,000點大關；股王信驊（5274）更飆漲至6,330元差1檔漲停，超車大立光（3008）曾寫下的6,075元歷史新高價。

台股今天一早先由快閃記憶體族群穩盤，穩定市場多頭，除了創見漲停之外，群聯股價再創新高，早盤攻上1,390元大漲75元，約大漲半根漲停，另攜手宜鼎、十銓等股齊揚。

緊接著散熱族群、PCB族群、DRAM股及被動元件等族群也接棒表現上攻，散熱股的健策、PCB股族群中，包括ABF股欣興及景碩等，以及銅箔基板股台光電等都大漲，以及被動元件的華新科漲停、DRAM雙雄華邦雨曬及南亞科等，均表態大漲。

集團股今天也強力上攻，尤其台塑集團股的台化及南亞雙雙攻上漲停，福懋科、南亞科及台塑等都漲逾半根漲停。在台塑集團領軍強漲下，塑膠類股指數今天大漲超過7.8％。

金融股今天由富邦金領軍大漲超過2.7％，另國泰金、凱基金及合庫金等均力圖上揚，金融股穩盤，助攻台股今天早盤收復28K。。