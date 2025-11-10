新加坡過去是大陸富豪青睞的移民國家，但近年熱情已經逐漸消退，《金融時報》報導，隨著新加坡逐步收緊金融與移民監管政策，促使許多大陸高資產人士將目光轉向波斯灣地區，特別是阿拉伯聯合大公國的杜拜與阿布達比。

私人銀行家與超級富豪顧問指出，過去一年間，諮詢移居阿聯的大陸客戶明顯增加，由於在杜拜或阿布達比成立家族辦公室可簡化居留或公民身份的申請程序，這成為吸引富豪移居的重要誘因。

黃金簽證吸引高資產族群

渣打銀行財富規劃與家族財富顧問業務環球總監陳士哲（Mike Tan）表示，東亞地區客戶對杜拜的興趣明顯上升，因當地不僅生活穩定，還能提供長期居留身分。

由於阿拉伯聯合大公國的「黃金簽證」制度提供長達十年的居留權，適用對象包括投資人、家庭成員及專業技術人才，並以穩定且具吸引力的稅制著稱。官方數據顯示，阿聯2022年核發近8萬份黃金簽證，較前一年成長逾六成，顯示外來資金與人才湧入的趨勢。

杜拜離岸金融中心的家族企業數量也快速增加，今年上半年已達千家，較去年底的八百家大幅成長。儘管官方未公布具體來源，但顧問普遍認為，這波增長與大陸投資者密切相關。

財富管理公司 Lighthouse Canton 阿聯區總經理坦頓（Prashant Tandon）指出，陸資客戶的大量湧入導致會說中文的金融專業人才供不應求，他並提到，資產介於五千萬至兩億美元的（約新台幣15.6億元至62.5億元）「中層高淨值人士」移居趨勢最為明顯。

新加坡因審查門檻高失寵

隨著新加坡政策收緊、阿聯優惠政策持續推出，波灣地區正成為大陸富豪新一波的資金與移民熱點。一名新加坡顧問指出，新加坡的移民政策向來嚴格，雖然設立家族辦公室或取得工作簽證相對容易，但要獲得永久居留權與公民身分卻相當困難，根據官方數據，新加坡過去五年平均每年批准約3.3萬份居留權及2.13萬份公民申請，核准率估計僅約8%，顯示審查門檻極高。