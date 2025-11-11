近年屏東縣多方開發產業園區，當中進駐六塊厝產業園區的首家廠商以勒鋼鐵10日舉行動土典禮，縣長周春米受邀出席。（謝佳潾攝）

近年屏東縣多方開發產業園區，當中進駐六塊厝產業園區的首家廠商以勒鋼鐵10日舉行動土典禮，縣長周春米受邀出席，她說，園區正式邁入實質開發新階段，未來將吸引更多優質企業進駐，屆時園區可預期帶來672個就業機會，預估可創造276億元以上年產值。

以勒鋼鐵股份有限公司10日舉行新廠動土典禮，周春米受邀出席，她說，六塊厝產業園區緊鄰屏東科技產業園區與屏東科學園區，已形成新興產業聚落，兼具交通便利的優勢，未來將發揮群聚效應，吸引更多優質企業進駐，預估可創造276億元以上的年產值與672個就業機會，讓年輕人能「返鄉打拚、在地就業」。

周春米進一步指出，近年屏東縣多方開發產業園區，有4大產業園區齊頭並進，除有屏東科技產業園區擴區、台積電供應鏈進駐屏東科學園區外，六塊厝產業園區與屏東熱帶農業特色產業園區也在陸續進行中，此外再加上國家火箭發射場域落腳滿州鄉九棚村，未來可期火箭相關製造業也能設廠屏東，盼未來屏東農漁、觀光、服務及製造業年產值邁向1兆元。

以勒鋼鐵表示，台積電供應鏈往屏東發展，高鐵也將南延屏東，這是吸引以勒設廠屏東的關鍵點，新廠房預計2027年農曆新年後完工，年營收預計15億元。

屏東縣政府城鄉發展處表示，以勒鋼鐵新廠基地占地約0.6公頃，總投資金額達2.7億元；未來廠房將專注於高效能鋼材製造與智慧化金屬加工領域，導入高階製程，預期將能帶動上下游供應鏈升級轉型。

城鄉發展處進一步指出，六塊厝產業園區占地約19.67公頃，土地由台糖公司提供與縣府共同開發，總開發經費初步估算約25億元，而規畫產業用地約12.39公頃，當中6.43公頃由屏縣府辦理出售，出售率已達百分百，7家購地廠商多從事金屬製造業。