思科周三收漲3.14%，報73.96美元，今年以來上漲25%，優於那斯達克指數的漲21%。

思科盤後公布2026財年第一季營收年增8%，為148.8億美元，優於分析師預估的147.7億美元。淨利為28.6億美元，相當於每股盈餘0.72美元。經調整後每股盈餘為1美元，亦優於市場預估的0.98美元。此為思科連續第4個季度營收實現增長。

在主要事業部門方面，核心網路事業第一財季營收年增15%，為77.7億美元，遠優於分析師預估的74.7億美元，表現出色。

思科表示，來自「超大規模客戶」（hyperscaler customers）的AI基礎設施訂單達到13億美元，反映出成長速度明顯加快。

思科正試圖搭上這波AI發展熱潮，上個月推出了採用輝達晶片的新型乙太網路交換器，搶攻AI資料中心需求。

思科財務長Mark Patterson表示，思科持續拓展AI相關業務，市場對我們更新後的網路產品需求強勁。

另外兩大部門營收下跌，且落後市場預期。安全事業營收年減2%，為19.8億美元，不及分析師預測均值21.6億美元。協作事業營收年減3%，為10.6億美元，低於分析師預測均值10.9億美元。

思科給出的展望意外樂觀。該公司預估第二財季營收介於150億～152億美元、經調整後每股盈餘介於1.01～1.03美元，均優於分析師預測均值146億美元和0.99美元。

思科預估2026財年全年營收介於602億～610億美元、每股盈餘介於4.08～4.14美元，皆優於分析師預估的全年營收597億美元、每股收益4.04美元。