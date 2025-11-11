新北歡樂耶誕城14日開城，一連45天，直到12月28日閉幕，預計吸引大批人潮。新北市長侯友宜指示觀光旅遊局、交通局及警察局共同擬定交通維持計畫，涵蓋三鐵運輸、公車、Youbike及行人等多面向交通管制、疏運、引導等措施，確保活動期間交通順暢與民眾安全。

新北市副市長陳純敬表示，新北歡樂耶誕城由觀旅局主責統整現場指揮，如遇突發狀況，第一時間通報、立即啟動跨局處支援；而在演唱會高峰期應加強板橋車站、縣民大道、新站路及新府路等交通熱點的現場指揮與號誌管控，並嚴格取締違規停車及違規機車，避免影響車流順暢與行人通行安全。

交通局長鍾鳴時指出，新北歡樂耶誕城將於本周五開城一直持續到12月28日，交通局預期市府周邊的縣民大道、中山路、新站路、新府路、文化路等主要幹道於活動期間自下午尖峰時段即湧現人車潮，因此將實施交通管制措施，以確保行人安全和車流順暢。

交通局專門委員林昭賢指出，因應市民廣場周邊人潮車潮，縣民大道、中山路與新站路、新府路口等4處行人專用時相於12月13日、14日演唱會期間延長至晚間11時，交控中心並視主要燈區道路範圍車流量及行人量機動調整號誌秒數，會場周邊禁止臨時停車，以維持車行順暢。

同時，縣民大道往土城方向於活動期間的每日下午3時至晚間11時禁止左轉新站路，漢生東路口內側第2車道也調整為左轉車道，請用路人提前由漢生東路或至下一路口民權路左轉。活動期間停車位有限，民眾可搭台鐵、捷運、公車等大眾運輸，既省時又減碳。

交通局提醒，活動期間，每日下午4時至晚間11時市民廣場人行道禁止騎乘自行車；YouBike板橋站1號出口（萬坪公園）站於活動期間配合暫停營運；文化路3號出口（站前廣場）站則於每日下午3時至晚間11時暫停營運；新站路及新府路站點於活動期間下午3時至晚間12時，以及12月13日、14日演唱會的中午12時至晚間12時暫停借還。

另外，淡水、八里跨河煙火活動將於年底登場，主辦單位文化局已提出人車分流及接駁車、大眾運輸規化等交通維持計畫，為避免民眾駕車駛入沙灘管制區或於台61線違停觀賞煙火，屆時警察局將加強車輛管制及違規取締。

交通局再次呼籲民眾務必遵守相關指引及管制措施，並多利用台鐵、捷運、公車等大眾運輸交通工具，避免塞車及尋找車位的困擾。