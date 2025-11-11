一年一度的「中港大排清圳趣」活動，將在本周六（15日）上午9時至中午12時在新莊區中港大排中港廣場舉辦，報名自即日起至14日止或額滿截止，活動除有清圳趣活動及在地文化與水環境園遊會，也邀請大排附近里民及各中小學共同參與，體驗以往農作物秋收後，維護水源潔淨及灌溉順暢的共同記憶。

新北市政府水利局長宋德仁表示，中排大排除了具有排水防洪功能外，更是市民們休閒、遊憩與環境教育的優質場域，今年的光雕活動更是吸引了逾66萬人次的造訪，透過舉辦清圳活動了解早期農業時期清圳，還有現今水利局每年11至12月進行的中港大排河廊清洗工作，更能引發民眾關心在地環境的維護意涵。

新北市政府水利局補充，活動日清圳活動內容有清圳緣由解說、祭水官儀式、清圳示範說明、河道清圳體驗及在地文化與水環境園遊會等14個攤位，報名自即日起至114年11月14日止或額滿截止（報名連結https：／／www.beclass.com／rid=305018668ed77c9d90b5），歡迎民眾踴躍報名參加。