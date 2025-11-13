影音串流平台Disney＋今（13日）在香港迪士尼樂園酒店舉辦「Disney＋ Original Preview 2025」發佈會，公開多部亞太地區原創作品，邀請來自14個地區、共400位記者參與，韓劇《賭金》導演金星勳、朴寶英、金聖喆、李賢旭下午盛裝出席暢聊拍攝秘辛，朴寶英很開心這次能展現出與以往截然不同的樣貌，笑曝「我有很多逃跑的戲份，也常常渾身沾滿泥土」。

《賭金》講述朴寶英飾演的「熙珠」在當地機場得到一份夢幻工作，終於得以逃離她從小生長的偏僻小鎮，闖出自己的一片天。起初一切順利，情況卻突然急轉直下，熙珠要載著一車走私黃金，躲避全韓國最危險的罪犯，在高速公路上疾駛的熙珠發現自己又回到那個曾誓言絕不回去的地方。

導演金成勳說：「我想深入探討人性的慾望，想呈現慾望究竟有多巨大，以及我們如何去管理它。」朴寶英表示：「雖然金塊是無意間落入我手中，起初也覺得那不是我的東西，但人總是會產生慾望嘛，『這黃金要是我拿走呢？』的念頭逐漸浮現，於是開始為了擁有它而掙扎。我想觀眾能看到她內心的變化過程。」

朴寶英一襲平口洋裝現身。（Disney＋提供）

金聖喆談及接演理由時表示：「我被那種『拿著金塊逃亡的倖存者』的多樣面貌所吸引，劇中有各種求生的情境，看著角色如何在不同狀況下掙扎求生，十分有魅力。我自己也有想守護某些東西的慾望，所以決定挑戰這部作品。」李賢旭則說：「我被這個角色吸引，是因為他能展現人在『黃金』面前最原始的慾望。觀眾也能透過這部作品思考，如果今天我手上也有一塊黃金，我會怎麼做呢？我相信這會是一部讓人反思人性的作品。」

當被問到「如果獲得價值1500億韓元（約37.5億台幣）的黃金」會怎麼做時，朴寶英笑稱金額過於遙不可及，表示：「就想像自己中了大獎吧，我會保守住秘密，也許可以更從容地做自己原本的事。」金聖喆則說：「我比較怕白拿，所以會想把它用在好的地方，因為覺得那不是我的。」但隨後又幽默補充：「不過10％我會留下來。」李賢旭則開玩笑說：「我會一點一點、悄悄地花掉，不讓人發現。」

提到合作心得，李賢旭表示：「一開始覺得她是個可愛的演員，但實際相處後發現她比我想像中更成熟，這點讓我很驚訝，有時她的表現甚至比我更有大人的樣子。」金聖喆則說：「從第一次見面起就覺得觀察她很有趣，朴寶英有時真的像是熙珠本人，能與如此惹人愛的演員一起工作，真的很開心。」朴寶英則害羞說：「雖然是第一次合作，但隨著相處時間增加，能明顯感受到角色與彼此之間逐漸同步。現在感覺我、道慶（李賢旭飾）和昱奇（金聖喆飾）已融為一體了，也讓我更加了解2位的魅力。」