影音串流平台Disney＋今（13日）在香港迪士尼樂園酒店舉辦「Disney＋ Original Preview 2025」發佈會，公開多部亞太區原創新作，玄彬、鄭雨盛、禹棹煥為主演韓劇《韓國製造》帥氣現身，被問及必看的理由，鄭雨盛笑說：「因為很有趣。」玄彬則幽默答：「因為我們長得帥，先看再說吧。」禹棹煥則答：「因為它是『Made in Korea』。」導演禹民鎬則強調：「因為每個角色都很有力量。」

該劇是《萬惡新世界》、《南山的部長們》、《毒梟》導演禹民鎬首部影集，投入高達700億韓元製作費，尚未公開第一季便已確定製作第二季，故事背景設定在動盪的1970年代，講述一名懷抱對財富與權力強烈野心的「白冀兌」（玄彬飾），與為了阻止他而不惜犧牲一切的檢察官「張健榮」（鄭雨盛飾）之間，在時代巨流中展開的故事。

玄彬自豪劇中演員都是高顏值。（Disney＋提供）

玄彬介紹道：「作品融合了時代背景與虛構元素，是個全新且紮實的故事，這正是我決定參演的最大原因。」導演也補充：「我和玄彬曾合作過《哈爾濱》，當時經常一起吃飯、喝酒，也討論如何在劇本之外創造更多層次。」玄彬再度表示：「能與導演以影集形式再度合作，感覺非常好，希望大家能在冬天與我們的作品共度時光。導演的判斷力非常果斷，當他滿意時就會立刻給出OK訊號，拍攝時我們的默契也很好。」

鄭雨盛滿臉鬍子現身。（Disney＋提供）

該劇更是鄭雨盛爆私生子後的首部回歸作，他滿臉鬍子現身表示：「能與玄彬、禹棹煥一同合作新作品，覺得十分珍貴。」也強調《韓國製造》是以虛構人物與故事為主，「雖然描繪的是近現代史背景，但核心仍在於個人命運與人性慾望，如何透過虛構角色極端地呈現人類的慾望，正是這部劇與眾不同的地方。」並笑說：「當導演第一次邀請我時，我其實覺得這個角色不太適合我，也懷疑自己能否駕馭如此充滿能量的角色，但最終發現我能以自己的方式詮釋這個人。」

禹棹煥則說：「即使不是動作場面，整部作品的格局也很宏大，如果觀眾能帶入『如果是我，會怎麼做？』的心情去看，應該會更有趣。」玄彬再度提到：「每個角色都有屬於自己的故事與共通點。希望觀眾能透過劇集，感受到角色之間的衝突、慾望與情感變化，並享受其中。」《韓國製造》將於12月24日平安夜正式在Disney＋上線。