李棟旭坦言因為第一季的成功，第二季壓力更大了。（Disney＋提供）

影音串流平台Disney＋今（13日）在香港迪士尼樂園酒店舉辦「Disney＋ Original Preview 2025」發佈會，公開多部亞太地區原創作品，導演李權和李棟旭、金慧峻亮麗現身，為《殺人者的購物中心》第二季造勢，李棟旭一出現就高喊「We are back」，還有日本男神岡田將生加盟，他雖未能親臨現場，仍不忘透過事前錄製的影片向大家打招呼。

李棟旭直率地說：「知道會成功，但沒想到能有這麼好的成績，甚至製作到第二季，真的很感謝也很開心。」並坦言，壓力確實更大了，「因為第一季獲得了非常多的喜愛，我希望第二季也能獲得同樣甚至更多的支持，導演同時負責編劇與執導，這本身就是很大的負擔，我也盡量在旁協助。分量上，鄭智安（金慧峻飾）角色最多，所以我在旁邊比較輕鬆地演出。」

他接著爆笑表示：「在拍攝過程中，雖然不算特別辛苦，但因為這是我們劇的重要元素，所以如何順暢地串連劇情非常關鍵。第一季結尾我回歸時，觀眾非常開心，第二季將揭示那段故事的原因。正志安的謎團也會延續，動作場面比第一季更具規模、更刺激。」金惠俊分享道：「我們從拿到劇本時就覺得很有趣，但沒想到會受到這麼多觀眾的喜愛。」

導演李權也補充說：「第一季中沒有來得及講的故事，這次有機會補上，讓我非常滿意。」當被問及是否還有第三季計畫時，李棟旭回：「這不是我們能決定的，需要Disney＋高層做出決定，最重要的是確保第二季成功，如果第二季大獲成功，或許會有機會考慮第三季。」