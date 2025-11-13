華特迪士尼公司亞太區今（13日）首次於香港迪士尼樂園度假區舉辦「2025 Disney＋原創內容發布會」，揭曉Disney＋將推出的韓國與日本原創作品，繼去年的旅遊實境節目《與Snow Man同行》，再攜手日本星達拓娛樂旗下另一個男團Travis Japan將於明年推出《Travis Japan SUMMER VACATION in the USA 》，成員中村海人跟松田元太驚喜現身，也用心地盡量用英文回答。

中村海人盼觀眾能夠透過節目看見Travis Japan的好感情。（Disney＋提供）

《Travis Japan SUMMER VACATION in the USA 》拍攝於Travis Japan最新世界巡演結束後，7位成員在美國展開為期10天的旅程，節目將記錄他們從美國拱門國家公園（Arches National Park） 出發，前往杜蘭哥（Durango）、紀念碑谷（Monument Valley）、塞多納（Sedona） 等地，展開一段充滿歡笑與成長的夏日公路之旅，中村海人表示：「大家常常好奇我們為什麼感情這麼好，希望能透過這個節目讓大家親眼看到我們的羈絆。」

此外，本次發表會的另外一個重點，就是迪士尼宣布與傳奇遊戲創作者小島秀夫首度合作，推出改編自其大受歡迎的末日動作冒險遊戲系列的動畫影集《死亡擱淺：孤立無援》（暫譯），該作由佐野貴幸執導、 E＆H Production製作，故事設定於遊戲世界觀中，但將展開全新篇章。

松田元太努力用英文回答，展現十足誠意。（Disney＋提供）

其他日本作品包括由「千鳥」成員大悟主持的全新喜劇實境秀《千鳥大悟計畫》（暫譯），以及《迪士尼扭曲仙境：動畫版—紅心宿舍篇》，還有人氣日本動畫《東京復仇者三天戰爭篇》、《WANDANCE — 熱舞青春 —》、《CAT’S EYE – 貓眼》Part 2、《金牌得主》第二季等。