影音串流平台Disney＋今（13日）在香港迪士尼樂園酒店舉辦「Disney＋ Original Preview 2025」發佈會，公開多部亞太地區原創作品，改編自熱門網漫的韓劇《再婚皇后》3位主演申敏兒、朱智勛、李世榮出席，申敏兒表示：「原作小說和網漫都受到極大的喜愛，也有很多人期待它被改編成電視劇。我也很好奇這部作品會如何被呈現，所以決定接演。」

申敏兒飾演深受百姓愛戴的皇后「娜菲爾」，皇帝丈夫某天突然帶回一位情婦、並要求離婚，但娜菲爾不願讓皇帝就此毀掉自己的人生，於是她同意離婚，不過要求要和敵對西王國的王子結婚，開啟一場權力爭奪與情感交織的復仇之路，問及和角色的相似之處，她說：「娜菲爾為了守護皇后之位時總是很緊張，作為大眾眼中的皇后，也一直保持警惕、學習、思考，後來尋找自我認同的過程，我也覺得和自己作為演員某些經歷很相近。」

飾演皇帝「索本修」的朱智勛則表示：「我對這個奇幻世界一直充滿好奇。」並笑說：「因為是我演的，所以身體條件完全一樣，我出道作《宮》演的就是太子，所以這類角色算是熟悉的。不過可惜的是，我現實中沒有那麼多權力和財富。」李世榮飾演貌美的逃亡奴隸「菈絲塔」，她說：「以前沒演過奇幻作品，又可以向前輩（申敏兒）學習。」也特別提及：「我先看過原作，菈絲塔雖然行為讓人覺得不可思議，但她有著純真開朗的臉龐，是很難被討厭的角色，但帶著『純粹的惡』，有時我覺得自己也會有類似一面。」

而被問到片場的拍攝氛圍，朱智勛透露：「我們演員之間很常交流，世榮雖是最年輕的，但已經是經驗豐富的演員，因此溝通非常順利。」李世榮也補充：「其他3位角色（還有李鐘碩）的性格都不同，很有趣，敏兒姐像劇中『娜菲爾』一樣安靜又有威嚴，我則會開玩笑、活絡氣氛，她都溫暖地接納我。」

此外，IU、邊佑錫主演浪漫喜劇《21世紀大君夫人》，以及秀智、金宣虎主演《魅惑》都可於明年在Disney＋收看，還有防彈少年團（BTS）成員Jimin與Jungkook旅行實境秀《ARE YOU SURE？!》第二季也將於12月3日上線，2人雖未能親自出席發佈會，也不忘透過事前錄製的影片跟現場媒體打招呼。