偶像男團Energy成員坤達（謝坤達）在今年10月承認逃兵，隨即火速停錄《綜藝玩很大》緊急飛回台灣，面對司法懲處。形象大損的他，也確定向節目告假。但在昨（12日）卻傳出坤達風波才不到一個月，就要回歸節目主持，對此，電視台回應了。

針對傳聞坤達回歸《綜藝玩很大》錄影，參與下次外景一事，製播單位三立電視回應：「相信坤達在專心工作的同時，也能負起法律責任！節目單位絕對尊重司法調查程序！」證實坤達回歸。

據了解，坤達爆出逃兵風波後，隨即就向《綜藝玩很大》請辭，但節目製作人湯宗霖表示，坤達僅暫時退出，等待事情都處理好了再說。三立電視當時也回應，「坤達認真思考多日，基於愛護《綜藝玩很大》，擔心影響觀感，所以暫時請假。」這段期間，還找來好友柯有倫、小刀幫忙代班。

結果，風波不到一個月，竟傳出坤達將回歸《綜藝玩很大》並參與下次的外景錄影，消息曝光後也讓粉絲感到欣慰，但也引起部分人士質疑。事實上，吳宗憲先前也表示，他會盡全力留住坤達，認為他已經很有誠意，願意回到台灣面對當年的錯誤，希望大家再給他多一點時間。