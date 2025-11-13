分析師表示，未來幾個月批發通膨可能會放緩，但是日圓再次走弱，可能會推高進口商品成本，使得物價居高不下。

10月企業商品價格指數(衡量企業之間商品和服務的交易價格)為年增2.7%，低於9月的2.8%，但高於市場預期的2.5%。

數據顯示，儘管以日圓計價的進口價格，在10月為年減1.5%，但大米、其它食品產品和有色金屬的價格繼續上漲。

Daowa證券經濟學家Yutaro Suzuki說，如果日本首相高市早苗政府繼續推動刺激計畫，降低公用事業的帳單，他預計，批發通膨將放緩。

但Suzuki也指出，市場擔憂，高市擴張性財政政策正在壓低日圓匯率，可能推高進口商品的價格，並對批發通膨構成持續的上行壓力。

批發物價資料是被央行視為消費者通膨的領先指標之一，而消費者通膨是央行制定貨幣政策的主要指標。

日本央行在去年退出了一項長達10年的大規模刺激計畫，並在今年1月將利率上調至0.5%，主要原因是央行認為，日本即將持續地實現2%的通膨目標。

儘管消費者通膨連續3年多超過2%，但是日本央行行長植田和男強調，需要謹慎面對進一步升息，以確保物價上漲是受到國內需求，而非原物料成本上漲的推動。