交通分隊前往金山分院。（警方提供）

嬰兒送到金山分院急診。（警方提供）

新北市金山區本（11）月8日晚間上演驚心動魄的急救事件。1名母親抱著突發抽蓄、口吐白沫的1歲男嬰，慌張衝進金山分局交通分隊求助。員警見狀迅速啟動開道機制，全程鳴笛護送母子至台大金山分院急救，短短3分鐘便抵達，成功搶回孩子一命。

據了解，事件發生於11月8日晚間7時30分。29歲方姓女子當日與家人自外地前往金山遊玩，車行至磺港路時，發現1歲兒子張姓男嬰突然身體僵硬、抽蓄，甚至翻白眼並口吐白沫，狀況危急。

一家人因不熟悉當地路況，情急之下由丈夫駕駛轎車直奔金山交通分隊，方姓母親一心只想救回孩子，抱著孩子衝下車向員警求援，監視器也拍下她驚恐失措的身影。

值班員警陳宣羽見狀立刻協助，並指派備勤警員胡哲維駕駛巡邏車啟動警示燈與警鳴器開道。巡邏車沿途快速通過路口，警車在晚間車潮中閃爍警燈、急切轉彎的畫面，全都被街頭監視器拍下。

母子與員警抵達台大金山分院時，距離報案求助僅約3分鐘。醫師立即接手急救，所幸男嬰恢復意識，無生命危險，家屬鬆了一大口氣。

金山交通分隊長林漢昌補充，該案能在黃金時間內抵達醫院，全靠同仁判斷果決與迅速應變，「只要能幫助民眾，我們一定全力以赴。」