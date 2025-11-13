永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據，包含「預算1500萬能買新北市幾坪？」圖/永慶房屋提供

買房時若是預算有限，不少人會選擇「時間換空間」，因為同樣的總價、在蛋黃與蛋白區的單坪價格差異不小。永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據，包含「預算1500萬能買新北市幾坪？」永慶房屋根據實價登錄的中古屋資料，統計出在相同預算下，新北市各行政區哪裡能購得最大的居住空間。

Q1：新北市購屋總價情形？

A：統計2024年4月至2025年3月中古屋實價登錄，新北市購屋總價在1000萬以下占比整體的28.6%、1000-1500萬元為33.4%、1500-2000萬元為17.9%、2000萬元以上為20.1%。

Q2：若我有購屋預算1000-1500萬元，可以在新北市買幾坪房子？

A：坪數差異主要取決於「地段」。相同預算，在新市鎮或重劃區可以買到大坪數房子；靠近市中心或台北市的區域，坪數會相對小。各行政區平均可購買坪數與單價：

淡水區平均44.2坪（平均29.6萬/坪）

鶯歌區平均41.3坪（31.4萬）

五股區平均35.8坪（37.4萬）

三峽區平均34.9坪（40.0萬）

樹林區平均34.8坪（37.5萬）

林口區平均33.1坪（41.9萬）

新店區平均32.8坪（43.7萬）

汐止區平均32.3坪（42.4萬）

蘆洲區平均29.0坪（43.9萬）

新莊區平均28.6坪（44.4萬）

土城區平均28.4坪（45.5萬）

中和區平均26.3坪（49.5萬）

三重區平均24.9坪（50.0萬）

板橋區平均24.7坪（52.1萬）

永和區平均24.4坪（55.1萬）

