各國正卯足全力讓美國總統川普開心，以談成更有利於本國的貿易協議及關稅稅率。傳出瑞士即將與美國達成協議，將39％高額關稅降至15％，川普昨（10）日並未證實消息，但坦言對瑞士下手太重，正在磋商調降關稅。值得注意的是，川普上周才接見瑞士企業高層，並獲贈金條。

路透引述彭博指出，川普政府對瑞士商品課徵39％的高額關稅於8月生效後，瑞士政府近日已接近與華府達成協議，將稅率降至15％，兩國有望於接下來2周達成協議，消息人士透露，目前一切尚未定案，談判仍可能破局。

川普：對瑞士出手非常重

川普昨日證實正與瑞士磋商降低關稅，但尚未確定稅率，坦言對瑞士下手太重，「我們正努力達成協議來降低他們的關稅，我們還沒有設定任何數字，但我們將會協助瑞士，我們對瑞士出手非常重，我們希望瑞士能維持成功」。

瑞士企業代表團送金條、勞力士

值得注意的是，瑞士與美國的貿易談判能有顯著進展，似乎與瑞士企業高層上周會晤川普有很大關係。英國《電訊報》10日以「川普收到刻字金條後，瑞士與美國接近達成協議」一文報導，瑞士企業代表團4日前往白宮與川普會晤時，送上一只勞力士手錶及一塊客製化金條，勞力士錶將捐贈給總統圖書館。

Did Rolex gift President Trump a watch? Media outlets report Swiss execs met to discuss tariffs and allegedly gave him a Rolex and an engraved gold bar. The delegation included Rolex CEO Dufour. A photo from the Oval Office shows a gold Datejust desk clock next to a gold bar. pic.twitter.com/fFFy2NUxVv — Watches of Espionage (@watchesofespion) November 9, 2025

據瑞士資訊（swissinfo.ch）、標性鐘錶媒體Hodinkee報導，代表團成員包含勞力士執行長杜福爾（Jean-Frederic Dufour）、歷峰集團（Richemont）董事長魯柏特（Johann Rupert）、黃金精煉及交易公司MKS PAMP執行長沙卡奇（Marwan Shakarchi）等6名企業高層，他們在給川普的信函中寫道，這些禮物是「具有象徵性的感謝之舉」，反映瑞士與美國之間的友誼及持久連結。

瑞士展望報（Blick）報導，這些企業高層承諾未來5至7年降低美國對瑞士的貿易逆差，並提議未來12至24個月將黃金冶煉業務移轉美國，雙方也討論製藥投資、增加採購美製飛機。

川普下令加強談判

據悉瑞士企業高層與川普的會面非常順利，讓川普進一步要求美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）加強與瑞士的直接談判，兩國政府高層隨即於7日進行磋商。

6名企業高層會後也發布聯合聲明，指出此次會晤目的是為了彰顯兩國經關係的強韌及持久性，重申對雙方貿易談判的支持，強調並未與川普進行直接談判，6名商界領袖也承諾將持續支持瑞士政府，讓瑞士更加強大，同時鞏固瑞士的凝聚力與團結。

受惠金條、名錶、巧克力、藥品出口，瑞士對美國貿易順差將近400億美元（約新台幣1.24兆元），成為川普課徵高額關稅的主因，讓美國將關稅從39％降至15％，將讓瑞士與歐盟國家面臨的關稅齊平。