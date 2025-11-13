一名入伍不久的陸軍二等兵阿柱（化名），因為不滿被部隊處以「禁足5日」的懲處，竟然在深夜攀爬圍牆私自離營。但是他才躲不到兩天，就被憲兵隊循線找到。法院審理後，認定他是「意圖長期脫免職役」，判處刑有期徒刑2月，可易科罰金。

判決書指出，男子阿柱在憲兵訓練中心服役，原本應能放假離營，但因為在部隊犯錯，被長官記了一筆並處分禁足5日，不能外出。他竟然在凌晨時分，後翻過圍牆逃離營區。部隊清查點名時，這才驚覺阿柱已經不見，立即向憲兵隊通報「違紀離營」。

憲兵隊接獲通報後，開始積極循線追查，發現阿柱可能藏匿在一處社區大樓，後來在住處找到正在睡覺的阿柱，他一度愣住，最後乖乖跟憲兵隊員返回營區。

法官指出，阿柱身為現役軍人，卻企圖長期脫免職役，嚴重破壞部隊紀律，也影響國防安全，依法必須處罰。但考量他犯後坦承犯行，日前依法宣判，阿柱犯《陸海空軍刑法》第39條，意圖長期脫免職役而離去職役最，判處有期徒刑2月，可易科罰金，每日以1000元折算。

《陸海空軍刑法》第39條，意圖長期脫免職役而離去或不就職役者，處5年以下有期徒刑。但於六日內自動歸隊者，減輕其刑。戰時犯前項前段之罪者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。前二項之未遂犯，罰之。