母親外遇離家半世紀，如今竟可能要孩子「回頭養她」？一對姊弟向法院聲請免除對生母的扶養義務，理由是母親在他們年幼時外遇棄家，45年來音訊全無、未盡扶養之責，讓他們從小飽受人情冷暖、傷痕至今未癒。法院審酌後認為，母親惡意棄養、情節重大，裁准免除兩人扶養義務。

判決書指出，姊弟倆指控，母親歡歡在1980年與父親離婚，但早在那之前便已分居多年，他們從有記憶起，母親早已不在家。父親一度告訴他們，媽媽已經死了。直到他們接近成年時，才從親戚口中才驚覺母親其實仍在人世。

姊弟倆表示，母親在他們僅3、4歲時就因外遇離家，之後再未回頭。父親因受此打擊，性情大變，家中從此充滿冷漠與陰影。姊姊自小幫忙家務、白天打工、晚上就讀夜校，所有的苦都自己吞下，一點一滴撐過人生低谷。弟弟則在學校被取笑「沒媽媽」，漸漸變得孤僻寡言。

姊弟倆的姑姑證稱，歡歡在孩子兩、三歲時就離家，之後從未回來、也未給任何扶養費。堂哥也說，他只聽母親提過，歡歡曾想回家探望，但他們的父親不願見面。事實上，多年來她從未履行任何教養責任。

法官認為，歡歡自子女年幼起未盡任何保護、教養或扶養義務，其行為形同「惡意棄養」，情節重大。依民法第1118條之1第2項規定，准許姊弟倆免除對母親歡歡的扶養義務。