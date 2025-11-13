一對姊妹指控父親阿祥（化名）早已不在他們的人生中，因此，想法院請求免除扶養義務。這起案件牽動親情與責任的界線，也讓法官在調查後做出明確判斷，在父親阿祥長年失聯、未盡扶養責任且情節重大之下，兩姊妹再被要求反向扶養，確實「顯失公平」。

坢決書指出，姊妹倆的母親指出，當年家庭會破裂，是在1984年時丈夫阿祥因外遇而與她離婚，兩個女兒當時一個 4 歲、一個才 3 歲，尚在幼年最需要照顧的階段。離婚協議中，親權與照顧責任由她單獨承擔，但從那天開始，阿祥就人間蒸發。

阿祥完全沒回來看過孩子，一次也沒有。女兒從出生到長大，每一筆生活費、學費、醫療費都由她獨力負擔，兩個孩子未曾感受過父親的關心，甚至連一句問候都換不到。

姊妹倆則表示，她們並非因情緒而提出免除扶養，而是因為父親如今生活困頓、失能，依法由成年子女負擔扶養義務，但當回顧整段成長歷程，父愛的缺席已造成深刻裂痕。父親已超過 40 年沒有出現，連一通電話都沒有。

法官依職權調取資料後發現，阿祥目前名下無任何財產，最僅一個年度所得僅 1499 元，明顯無法維持基本生活，依法確有受扶養必要。法官考量，阿祥當年未善盡人父之職，已符合民法第1118條之1，受扶養權利者未盡扶養義務且情節重大的情況。

依法律規定，若受扶養者曾對負扶養者造成重大不法侵害，或無正當理由未盡扶養義務，法院可減輕甚至免除子女的扶養責任。此案中，法官認為阿祥對女兒的長期疏離與不負責任，不僅已使親情淡薄，也達到法條所稱的「情節重大」。日前依法判決，免除姊妹倆對父親之扶養義務。