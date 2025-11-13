婦人小臻指控丈夫阿源（均化名），多年來對她精神壓迫、語言羞辱，甚至在她懷孕與流產期間依然施予霸凌式對待，使她精神潰堤、身心俱疲。雙方糾纏不斷，訴訟一路從離婚、保護令、侵害配偶權到刑事案件輪番開打，感情裂痕已無可修補。法官審酌，雙方分居多年、對簿公堂、互動惡化至無法溝通，婚姻確已破裂，判准離婚。

判決書指出，小臻控訴，阿源給他的是「精神監獄」，結婚後阿源常以斥罵、怒吼、懷疑等方式對她施壓，管控她的朋友、行程、信仰，甚至連下班時間稍晚，都會遭到質疑是否與男同事曖昧。

她去與女同事聚會，竟被懷疑是同性戀；她返回娘家去看診，竟被指是要「跟男人偷偷約會」；去道院進香，則被罵加入「邪教」。長年精神壓力讓她逐漸崩潰，已從婚姻裡被耗到沒有力氣。

而最讓她心寒的，是懷孕與流產期間遭到的傷害。兩人談到家庭問題時，阿源突然暴怒吼叫，這孩子他也不要了，離婚就離婚！甚至嗆她，再說一次試試看！流產後她身心俱疲，但阿源未盡照護責任，反要求她繼續工作、分擔家計，甚至要求性交。

之後阿源被公司派到國外工作，她卻接連發現阿源生活糜爛，不忠、不檢點。2019年兩人開始分居，這5年來形同陌路。她兩度提起離婚、申請保護令，但因部分要件未被採信，一度遭法院駁回。

小臻指出，阿源不僅向警方謊報她「失蹤」，要求定位她的手機，甚至在她與友人牽手逛街時「跟監」，構陷她發生外遇。阿源還向法院聲請扣押她的薪資與股票，使生活雪上加霜。

阿源則反擊，小臻才是多次離家、拒絕溝通的一方。他被外派之前，小臻假意支持，卻轉頭要求他將財產過戶給她；他拒絕後，小臻便指控他不關心家庭。小臻才是婚外情一方，曾與男子在民宿牽手、泡湯、共宿，所有證據都被友人看到。

法官調閱案件資料發現，雙方多起訴訟交織，使婚姻關係更陷泥淖。不僅有侵害配偶權官司，還有汽車侵占、不當得利、保護令攻防、刑事傷害、強制罪、恐嚇指控、等訴訟，幾乎年年上演。

法官指出，在審理中安排雙方婚姻諮商，盼能挽回裂痕，但彼此態度冷淡、無法溝通，甚至當庭仍互視如仇。法官最後認定，雙方對婚姻破裂均有責，並非單方過錯；婚姻目的顯已喪失，已達「無法維持婚姻」的重大程度，因此，准許離婚。

