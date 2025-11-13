一段跨越 40 年的親情真相，終於在法院裡被正式揭開。一名婦人小歡（化名）多年來背負著「母親不能公開承認我」的複雜身世，如今靠著血緣鑑定與完整事證，成功向法院確認與兒子阿華（化名）的母子關係，解開當年因社會壓力、貧困與錯置戶籍造成的身分糾葛。

判決書指出，小歡指出，她在1983年未婚生下阿華，因為當時社會對未婚生子仍抱持保守眼光，加上她經濟窘迫、無力獨自撫養孩子，只能把剛出生的兒子交給姊姊小婷及姊夫阿楊（均化名）照顧。母子分離，成了無奈卻不得不做的決定。

然而，真正的麻煩在孩子入學前浮現，因為孩子必須有完整戶籍資料，她卻因害怕曝光無法申報，只能讓孩子以「父母不詳的棄兒」身分取得戶籍，並再由姊姊小婷、姊夫阿楊向法院聲請收養。於是，阿華正式變成姊姊與姊夫的法律上孩子。

小歡表示，她知道那不是最好的選擇，但那時確實沒有其他路。兒子阿華也指出，他一直知道母親就在身邊，但法律與戶籍上卻一直「不是母子」，讓他長年背負身份錯置的困惑。

小萱指出，後來家庭經歷更多變故，姊姊小婷與姊夫阿楊離婚，協議由阿楊單獨監護阿華；而在隔年，她就與阿楊結婚，一家三口終於能以「真正的家庭」共同生活。然而情勢再度轉折，她與阿楊也離婚了，小華自此和她一同生活至今，母子關係始終緊密。

只是戶籍上的矛盾仍未解決。直到今（2025）年，阿華與阿楊終止收養關係，並經法院裁定與小婷解除收養關係。最後一步，就是確認她與阿華真正的血緣身份。法院調閱醫院的DNA鑑定報告後證實，母子兩人之間的親子關係概率高達 99.999233％。

法官指出，親子關係建立於事實血緣，而非僅止於戶籍。當戶籍記載因社會因素或誤報而與真實不符，當事人確有權透過確認法律程序，排除身分上不安與侵害風險。況且親子身分牽涉扶養、繼承等法律關係，更不容模糊。法官認定，小華與阿華母子血緣關係明確存在，且當事人確有更正戶籍、釐清身分的必要，因此准許請求，確認兩人為法律上之母子。