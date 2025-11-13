淡水再添文旅新地標！文具品牌「利百代」攜手「淡水福容飯店」，設立兼具創意、教育與休閒功能「童趣探索館」；不僅推出超萌周邊商品，更打造3間主題夢幻渡假房，讓旅客在淡水不僅能欣賞海景，還能沉浸繽紛的童趣世界。

（影片：中時新聞網）

教育結合旅遊 創意探索新場域

位於淡水福容飯店內的「利百代創意生活X童趣探索館」，以「創意生活．童趣探索」為主題，結合豐富文創選品與親子互動空間，吸引親子目光。此外，館內陳列經典文具與多款文創商品，如肩背包、行李箱及6位魔法天使毛球吊飾盲盒等等；其中，魔法天使角色造型吸睛可愛，更有IP主題牆吸引眾多旅客駐足拍照。

「童趣探索館」空間採暖黃色與原木色調設計，營造明亮溫馨氛圍，未來還會規劃親子DIY課程，讓遊客能親手創作，體驗趣味行程。利百代直營部副理卓芸菲表示，此次合作不僅希望打造一個充滿歡樂的旅遊空間，更希望透過寓教於樂的方式，讓旅客、親子家庭能夠留下難忘的回憶。

利百代推出6位魔法天使毛球吊飾盲盒造型吸睛可愛。(圖取自中時新聞網)

三大主題房亮相 親子共創幸福時光

淡水福容飯店同步推出3間限量主題房，包含「魔法天使」、「夜天使」與「Q比樂園」，以夢幻、溫馨與歡樂為設計主軸，色彩繽紛、風格各具特色。

利百代攜手福容飯店推出的「主題房」成為另類網美打卡牆。(圖取自中時新聞網)

淡水福容大飯店客房部協理林欣怡指出，飯店長期深耕親子市場，此次與利百代合作，除了設計主題房，也結合館內商場推出系列文創商品，打造兼具住宿與體驗的旅遊空間。

「魔法天使」主題房以粉紫色系營造夢境氛圍，雲朵與彩虹光影交錯，彷彿走入童話城堡；「夜天使」則以深藍夜空與星光意象呈現寧靜療癒氛圍，其中，藍色天空點綴著滿天星斗，象徵守護每一個旅人的夢；而「Q比樂園」以綠色遊樂園為概念，帶出歡樂與活力，創造旅客輕鬆歡樂的幸福時光。

童趣與創意並存 淡水旅遊再升級

淡水福容飯店持續強化親子與文旅體驗，未來將在館內推出親子DIY手作課程，讓旅客不僅能動態觀光，也能靜靜的坐下來，享受與人之間的互動；且隨著淡江大橋預計明年5月通車，交通便利性提升，淡水觀光動能勢必再迎高峰。