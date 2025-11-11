高雄一名女子在802國軍總醫院接受微創子宮鏡手術切除肌瘤，術後因腹腔大量出血休克，緊急剖腹輸血8袋才救回一命，她指控院方誤判病情、延誤搶救並輕忽風險，身心重創難以接受院方賠償方案；高市衛生局指出，昨（10）月已召開調解會，雙方仍未達成共識，將再行協調。

該名女子在社群媒體發文指出，醫師術前表示子宮鏡手術「從陰道進入、沒有傷口、恢復快」，她被安排在早上第一台手術，原以為中午即可出院，不料術後不久即出現劇烈腹痛、反覆嘔吐，兩度上廁所時暈倒，多次向護理人員反映卻被告知「這麼小的手術不會這麼痛，休息一下就好」。

她表示，止痛針未見效果，疼痛持續整日，直到傍晚醫師發現異狀，才安排超音波檢查，赫見腹腔充滿血液，隨即推入手術室剖腹搶救，經開腹發現，子宮遭刺穿、靜脈被劃破，導致大量出血，經緊急修補並輸血8袋才保住性命。

術後她陷入低血容量性休克、嚴重貧血，插管導致聲帶受損、幾乎無法說話，並出現肺積水、肺塌陷等併發症；修補手術後又出現雙腿靜脈及肺栓塞，須長期服藥防止血栓，她說：「頭髮一撮一撮掉，整個人幾乎被掏空。」

女子悲嘆，腹部留下長長疤痕，失去未來自然產的可能性，半年來夜夜被惡夢驚醒，只能靠安眠藥入睡；「我以前喜歡潛水、攝影，但現在連穿泳衣的勇氣都沒有。」她批評院方賠償金額「完全無法彌補傷害，也感受不到誠意與同理」，對醫療體系的信任一夕崩塌。

對此，802國軍總醫院表示，院方正在了解情況，尚未正式回應。

高雄市衛生局指出，於8月15日接獲該案醫療爭議調解申請後，依《醫療事故預防及爭議處理法》規定，要求醫院先行與病方說明與關懷，並調閱病歷及醫療處置說明；10月27日召開調解會議時，由兩位具法律與醫療背景的委員協助雙方釐清爭點，但雙方仍有歧見，將再擇期召開第二次調解會議。

衛生局強調，將持續協助醫病雙方透過合法程序妥善溝通，盼早日釐清責任，保障病患權益。