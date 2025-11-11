台北市政府兵役局10日前往水源營區替代役中心，兵役局長李治安與北市軍人服務站長吳遠里慰勞接受教育召集訓練的市籍憲兵後備弟兄，並感謝憲兵訓練中心後備旅對召員的照顧與辛勞，同時致贈慰勞金。

李治安表示，他代表市長蔣萬安及全體市民，對來自各行各業、肩負守護國家安全重任的憲兵後備弟兄們致以高度敬意，同時感謝官兵無私的奉獻與付出。

他強調，雖然一周的教召時間非常短暫，但期盼官兵們能以自律、自重、自勉的精神，充分利用這段時間高效複訓，迅速重拾戰技，為國防安全奠定穩固基礎，守護台北家園。

李治安也特別關心官兵健康，近日天氣日漸轉寒，叮嚀大家注意身體保健與訓練安全，台北市政府也準備了香酥雞排及飲料等慰問品，帶給官兵溫暖關懷，激勵大家士氣。

另外，由於教召期間鳳凰颱風侵襲可能影響原排定訓練課程，李治安除了再次肯定大家積極投入召集訓練外，對於後續因風災可能有防救災任務，更併予感謝。