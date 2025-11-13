北市1間位於大安區獲得米其林指南推薦的義式餐廳驚傳疑似食安事件，有顧客在社群平台貼文抱怨，她在9日用餐完後，隔天上吐下瀉、發燒、全身酸痛，「基本上不是在馬桶上，就是躺在床上」。貼文一出，有至少7組網友留言表示都有出現上吐下瀉、發燒情形，質疑食安出問題。北市衛生局表示，已派員前往餐廳稽查，並要求改善冰箱門邊不潔、冷藏食材未覆蓋等缺失，至於食品檢體須1至2周出爐，若違反《食安法》將處以6萬到2億元罰鍰

疑似爆發食安問題的餐廳位於大安區瑞安街，曾數度榮獲米其林指南推薦，主打披薩以及正宗義大利家常菜如生火腿沙拉、排餐、義大利麵、義式甜點等料理，頗受民眾歡迎。

不過，有網友近日在社群平台Threads發文指控，她表示9日在該餐廳與友人吃完慶生餐後，隔天友人先發病，接著換她上吐下瀉、發燒、全身酸痛，直到12日仍非常不舒服，基本上不是在馬桶上，就是躺在床上。

她指出，本來以為是他們體弱，結果看了Google評論，發現不少顧客也有反映在9、10日到該餐廳用餐，回家後出現身體不適的狀況，但她懷疑目前相關抱怨評論已被隱藏。於是她在貼文詢問，「有人也是去吃完，有身體不適的狀況嗎？」

沒想到貼文一出，有至少7位網友紛紛留言表示在9、10日用餐後都有出現上吐下瀉、發燒等食物中毒症狀。有網友指出，他們10日晚上去用餐，同桌的3人都上吐下瀉、發燒、頭昏、腹胃痛，並強調「這間已經吃了好多次從來沒有這樣過⋯」，網友還說，衛生局有來電，看起來是有要稽查了。

該網友也批，目前看起來餐廳Google評論都被刪除了，昨天看起來有7至8則留言，呼籲在查明問題之前餐廳不要再營業了，避免更多人受害。

衛生局表示，有接獲民眾陳情及醫院通報，於該餐廳用餐後，出現噁心、嘔吐、腹瀉、寒顫等症狀，已立即派員前往針對人員衛生、食材處理及環境衛生等進行查核，現場查獲冷藏冰箱門邊不潔、冷藏冰箱內食材未覆蓋等缺失及未提供員工體檢報告及教育訓練紀錄、病媒消毒紀錄等，已責令業者於19日前改正，屆期複查如仍不符規定，依違反《食安法》處6萬到2億元罰鍰。

衛生局指出，現場採集食品檢體2件（生火腿）、手部檢體2件及沙拉及提拉米蘇夾子檢體各1件，檢驗結果約需1至2周出爐，後續將針對檢驗結果綜合研判，如符合「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」判屬食品中毒，將依違反食安法處6萬元以上2億元以下罰鍰。