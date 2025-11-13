不少貓咪被卓姓男子認養後，卻憑空消失。（白喬茵提供）

高雄卓姓男子在網路社群自曝「用微波爐虐貓」引發眾怒，網友痛批「變態」，要求繩之以法。高市議員白喬茵追查發現，多隻貓被他認養後離奇失蹤，疑似涉及虐貓。高市動保處與警方稽查時僅見空貓籠，卓男辯稱帳號遭盜。動保處證實5隻貓遭棄養，至少開罰15萬元並移送地檢，但白喬茵痛批罰太輕，籲採「一例一罰」。

根據網友提供的資料顯示，卓男10月底在臉書公開發文稱「各位要看微波爐貓的影片嗎？我有拍喔，我上次測試用微波爐處理貓過」、「貓出來後整個無熱的像炸毛還冒煙，牠的內臟都熟了」等驚悚內容。更囂張的是，他還上傳標註「虐貓進行中（付錢解鎖畫面）」的黑底影片，背景傳出疑似貓咪的淒厲慘叫聲，令人痛心。

白喬茵指出，光是9月至10月期間，就有4位民眾反映將貓咪送養給這對情侶後，隨即下落不明，包括9月10日送養的賓士貓、9月27日送養的幼橘貓、10月10日送養的灰虎斑幼貓，以及9月30日送養的虎斑幼貓，全都在送養後數日內「全數蒸發」。

有網友肉搜發現，卓男疑似累計認養超過10隻貓咪，但最終去向成謎，痛批「虐貓的都請下地獄」、「死變態！要抓去關!」、「他怎麼不自己進微波爐，幫社會解決困擾」。但疑似虐貓者還嗆網友，「只要現場沒有這些東西（微波爐）就無法抓我」。

然而，動保處11月初會同警方前往卓男住處稽查時，現場僅發現貓籠，既沒有貓咪也沒有微波爐。卓男辯稱，臉書帳號遭盜用，並宣稱4隻貓「拿到公園放生」，1隻「自己跑掉」。動保處長葉坤松表示，雖無法證實虐貓行為，但已構成棄養事實，將針對棄養5隻貓咪分別開罰，累計金額至少15萬元以上。

不過，白喬茵痛批，罰則過輕，苗栗縣日前針對繁殖場虐待犬隻案件，採「一例一罰」重罰480萬元，相較之下高雄僅罰15萬元毫無嚇阻效果，要求動保處必須檢討。另外，新竹警方處理類似案件時會攜帶紫外線燈等科學工具，照射後發現大量肉眼看不見的血跡，建議高雄動保處也應增添輔佐工具以利調查。

白喬茵也建議，未來虐待動物及棄養案件全面採「一例一罰」，並簡化動保黑名單查詢機制，讓民間送養人也能透過姓名、手機等資訊查核領養人背景，避免悲劇重演。另高雄市動物保護自治條例新增「惡意造假、散播不實虐 待動物之文章、影音」之相關罰則。