人人都怕老來失智拖累家人。營養師薛曉晶表示，最新研究發現，採取以健康植物性食物為主的飲食，可降低失智風險15%，並降低認知障礙風險達39%。其中莓果與葡萄皮、綠茶與可可、全穀豆類，能夠幫助大腦關閉發炎反應、啟動自我修復機制，是對大腦最友善的3大類超級食物。

薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，2025年發表於《Advances in Nutrition》期刊的一篇系統性回顧報告指出，採取植物性飲食（以健康植物性食物為主，而非單純吃素）的人，可以降低失智風險約15%，認知障礙風險更高達39%。

薛曉晶表示，研究者團隊解釋，這是因為這類植物性飲食，含有豐富的多酚、抗氧化物與膳食纖維，能夠有效抑制神經發炎、減少β-類澱粉蛋白堆積，同時促進腸道菌產生短鏈脂肪酸（SCFA），進而改善腦部的能量循環。以下為對大腦最友善的3大類超級食物。

莓果與葡萄皮

莓果與葡萄皮富含花青素，能有效保護腦神經突觸，維持訊息傳遞順暢。

綠茶與可可

綠茶與可可提供強效抗氧化劑，幫助穩定血流，提升專注力。

全穀豆類

全穀豆類供應豐富的B群維生素與鎂，有助於穩定神經傳導，維持情緒平衡。

薛曉晶表示，上述3大類食物，能夠幫助大腦關閉發炎反應，啟動自我修復機制，進而延緩大腦衰老的速度。