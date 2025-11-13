台中出現首例非洲豬瘟，實施15天的禁運禁宰時期，直至6日才逐步解封。行政院長卓榮泰在行政院會中指示，禁運禁宰期間累積39萬頭毛豬，農業部要依規畫執行產銷調節，有秩序地釋出毛豬維持合理價格，目前大約在每公斤91.2到111元之間，農業部在穩定市場供需的同時也要保障豬農、兼顧消費者權益；行政院會也通過，6日起輸入含豬肉郵包，不分故意、過失首罰20萬，第二次100萬元。

農業部今赴行政院會報告「解除非洲豬瘟禁運禁宰後的防疫措施、產銷調節」。卓榮泰表示，本次非洲豬瘟疫情，經三階段強化防疫措施後，目前雖無其他案例，危機暫時稍減，但各項防疫工作仍不容鬆懈。接下來第4階段的防疫作為，中央與地方政府必須嚴格執行，持續強化預警監測工作，毛豬產業農友們也應自主落實生物安全檢測及措施。

卓榮泰表示，這段期間，因禁運禁宰累積約39萬頭毛豬，從11月7日開始恢復拍賣，農業部依照所規畫執行產銷調節，協調養豬戶、產業團體有秩序釋出毛豬，維持合理的拍賣價格在大約每公斤91.2至111元之間，穩定市場供需的同時，也保障豬農的權益也兼顧消費者權益。

針對邊境管制，為避免仍有旅客違規攜帶入境，或漁船及外籍漁工走私等風險，除了手檢區強制查檢，也修改規定，自11月6日起違規輸入遞含豬肉郵包，無論故意、過失一律裁罰，首次裁罰20萬元，第二次100萬元，提高高風險旅客、貨物人工開箱查驗比率至少20％

針對境外電商管理，數發部將依職權要求所主管平臺落實執行動傳條例38-3條規定加註防疫警語、限制接取等措施；若平臺未依規定辦理，主管機關農業部依法得予以裁罰，而邀集相關平台業者依據兩岸人民關係條例，共同研商違規廣告限制投放的具體措施。

農業部表示，確保維持清零狀態，後續啟動解禁後整體防疫措施，包括跨部會協力強化邊境管制、加強肉品市場、肉品市場附設屠宰場及屠宰場斃死豬隻採樣及回溯來源牧場監測、每日化製車輛斃死豬及車體相關監測，以確定田間無病毒活動，同時並進行加強後市場稽查作業及全面宣導教育。

農業部指出，農業部自解封後推動毛豬產銷調節措施，每週定期召開產銷調配會議，邀集肉品市場與產業團體共同研商，依市場需求及產業意見訂定每日上市頭數，每日滾動調整毛豬供應量，以維持供需平衡、價格穩定，兼顧民生需求與產業收益。

農業部說明，解禁後全國肉品市場交易秩序恢復良好，消費買氣穩定，毛豬供應充足。各地肉品市場每日交易皆由農業部即時掌握，包括盤中交易行情、收盤平均價格及實際交易頭數，透過每日監測與每週協商滾動調整上市數量，確保產銷供需平穩。