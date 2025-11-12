鳳凰颱風今（12）日晚間即將登陸屏東恆春一帶，可能在台灣上空漸弱為熱帶性低氣壓，前氣象局長鄭明典直言鳳凰颱風近中心對流很弱，估計受地形影響後將降級，氣象粉專則提醒台灣西南留意雨勢。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰颱風即將登陸，目前中心位置在小琉球西南方約30公里的海面上，從雷達上可以勉強看到它僅剩不多的羽毛。

粉專表示，儘管鳳凰颱風主體已經鬆散，但海峽上仍有一些發展旺盛的對流雲系，正逐步靠近台灣西南沿岸，目前澎湖地區已經出現陣雨，西南沿岸的朋友要多留意後續雲帶的發展。

前氣象局長鄭明典稍早指出，鳳凰颱風接近恆春半島，近中心的對流很弱，風速也不強，能支撐它還算是個颱風的是稍偏外圍的強風，這樣的結構受到地形影響之後，可能會有多旋轉中心出現，那可能是降級颱風的時間點。

氣象署最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時暴風圈縮小，中心位於鵝鑾鼻西北西方近海，向東北轉東北東移動，對台南以南及台東構成威脅，預計此颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。