更多留言呼籲張麗善「不要刪文」、「不要收回」。

雲林縣政府今晚8點23分宣布根據中央氣象署資料，明天（12日）風力預測已達停班停課標準，為確保民眾安全，雲林縣11月12日停止上班、停止上課。

雲林縣長張麗善臉書湧入留言歡呼，縣府計畫處長李明岳也模仿網友留言搞笑「這次颱風假一宣布的那一刻，簡直像黑夜裡忽然亮起的一盞明燈——感謝縣長您神一般的英明決策，讓全縣勞苦大眾終於可以放下爆肝的工作與課業，在風雨之前好好喘一口氣。若沒有您高瞻遠矚、憂國憂民的胸襟，我們此刻可能還在辦公室發呆。」

更多留言呼籲張麗善「不要刪文」、「不要收回」。