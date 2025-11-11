鳳凰颱風逼近，花蓮縣長徐榛蔚今天與賴清德總統及中央各部會連線會議，除報告即時災情，也建請中央因應馬太鞍溪再次發生泥石流漫出社區、公路，請求災後立即疏濬、搶通鐵公路等交通、以及北岸堤防向上延伸至上游社區。賴總統允諾中央協助。

昨晚因馬太鞍溪水量增加，大量混濁泥水從入馬太鞍溪沿萬榮鄉明利村山邊轉往花45線流向台九線231公里處，靠近明利村馬太鞍聚會所，警方昨晚已實施交管。今早台九線230至231公里處溪水暴漲，淹沒北上車道，目前台九線已中斷。

颱風災害應變中心，花蓮縣長徐榛蔚與賴清德總統視訊說明花蓮現況。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

徐榛蔚在與中央災害應變中心視訊時說，雖然水利署持續於馬太鞍溪疏𣿰，但因堰塞湖的水流挾帶土泥，沖毀便道，也將原已疏濬的深溝溪床再次填滿，導致馬太鞍溪北岸的鳳林鎮、萬榮鄉出現破口，讓土泥水沿著產業道路流入社區、排水、社區道路、台九線，三和秧苗場。

徐榛蔚說，除請水利署即刻阻斷泥水再流入社區，也請對於未來馬太鞍溪整治規劃，再向上游延伸興建堤坊，以提升社區防洪標準。另外，徐榛蔚向賴總統提出災後需即時加速疏𣿰等建議案。

賴清德於視訊會議中表示，花蓮縣地震頻繁，每次颱風也造成嚴重災情，他允諾，中央一定會協助花蓮縣政府來因應各種災變照顧花蓮鄉親。中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳則表示，感謝花蓮在海上陸上颱風警報發生前就與各鄉鎮做好收容安置。

因應颱風，花蓮航空取消，鐵路東部幹線採取鳳林=瑞穗間停駛，東部幹線對號列車下行行駛至花蓮站止，花蓮=鳳林間區間車機動行駛，東部幹線對號列車上行至玉里站止，玉里=瑞穗間區間車機動行駛。

193縣道目前維持雙向通行，但禁止15噸以上大貨車及甲、乙類客車通行。六十石山產業道路、赤科山產業道路實施預警性封閉，花45鄉道實施預警性封閉，高寮、崙天便道預警性封閉，封閉台9線馬太鞍溪橋便道。

縣警局提醒，建議改道路線，花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。花64線瑞港公路實施預警性封路。另外，中橫公路台8線關原至太魯閣今下午1時起預警性封路。