住展風向球六大構成項目呈現「三升、三平」，新成屋在早已規畫興建下，蓋好就得賣更難延推，索性檔期時節上場，搏個版面，新成屋戶數為300多戶，較前月增約100戶。

需求面依舊孱弱，追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數各為12.9組與0.8組，來客量微微進步主要來自新案、話題案拉抬，不過仍有四成新案數出現單周僅個位數的賞屋組數，或是單周交易掛蛋窘況。

售建案數量為1414案，即使依然偏高，但水位不再上升，與前月近乎持平，中止去年下半年開始月月連續上升局面，因為建商推案節制，以及陸續去化舊案下，賣壓或能有所受控。台北市、桃園市待售案有較明顯的減少，部分建商推出低總小宅案逆勢突圍奏效。

陳炳辰指出，值得注意新北市、桃園市將有數個百億元大案有很大機會在今年剩下的兩個月內問世，不論是延推案，或是有其特定優勢而不顧當前環境勇於上場，都讓北台灣全年推案量因此可能擠上兆元水準。又在新北市永和區、中和區、汐止區、三峽區、新店區、泰山區，與桃園市的小檜溪一帶可預見的未來將再現高價案，價格與供給走高，購屋人氣卻呈反比，詭譎的房市狀態持續挑戰經濟學原理。