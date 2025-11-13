日本今年頻頻傳出熊害事件，已造成歷來最多的13人死亡、逾200人受傷。美國駐日本大使館12日發出警告，指出北海道與東北地區的熊出沒與攻擊事件增加，呼籲在日本居住或旅行的美國公民提高警覺。

U.S. Embassy Tokyo has released an alert on increased bear sightings and attacks in parts of Northern #Japan, including #Sapporo and other areas. Please avoid affected areas, remain aware of your surroundings, and report sightings to local authorities. Full alert:… pic.twitter.com/UwFKjxN6pu — U.S. Embassy Tokyo, ACS (@ACSTokyo) November 12, 2025

綜合時事通訊社、《產經新聞》，美國大使館除了提醒美國公民避免單獨前往曾經有熊出沒的地區，一旦目擊熊行蹤的話，也應向當地政府單位通報。美大使館在官網指出，包括札幌市在內的北海道與秋田縣等地，近期在人口密集區周邊的熊襲擊與目擊案件增加。由於在札幌美國總領事館旁的圓山公園內也發現熊蹤，公園被迫封閉兩週，因此呼籲訪客「務必注意周圍情況並保持警戒」。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，美國務院很少就野生動物攻擊事件向公民示警。大多數的警報都是提醒公民注意潛在的安全威脅或天災。不過，美國對日本的旅遊警示等級仍是最低的第一級，採取一般預防措施即可。

此外，駐日中國大使館在本月6日也已針對日本各地接連發生熊襲擊人事件，提醒赴日中國旅客警惕「野生動物攻擊」。呼籲旅客留意野生動物出沒資訊，「提高警覺意識，確保人身安全」。

中國大使館透過微信（WeChat）官方帳號發布注意訊息，引用媒體報導指出，日本多地山林與住宅區都發生熊襲擊事件，造成死傷。同時也提到東京都與千葉縣出現野豬出沒的通報。

中國大使館建議中國旅客行前查詢野生動物出沒資訊，避免前往相關地區，降低遭遇野生動物的可能性，並遠離設有「注意熊出沒」警示標誌的場所。同時建議不要單獨登山，並攜帶防熊噴霧等防護用品。