美國總統川普日前與中國大陸國家主席習近平達成協議，北京將取消稀土出口管制，不過傳出中國鬆綁措施只做半套，將排除稀土流入美軍供應商，同時間將加速批准向其他企業出口。

綜合路透、Investing.com等外媒報導，《華爾街日報》10日引述知情人士指出，中國計畫透過建立一套系統，簡化將稀土及其他受限關鍵原料出口美國的流程。這套系統名為「經認證終端用戶」（Validated End-User，VEU）系統，將把與美國軍方有關連的供應商排除於出口名單之外，同時加快向其他民間企業供應稀土。

這項作法將能讓習近平兌現對川普的承諾，促進稀土出口，同時又能確保稀土最終不會流向美軍供應商，這將讓同時擁有美國軍方及民間客戶的美國企業更難以進口中國稀土，這類企業以汽車及航空航太公司為主。

報導指出，在系統上線之前，這項計畫仍有變數。

事實上北京這套措施似乎是參考美國。美國2007年起便實施VEU，經過認定的中國企業，能以一般授權方式採購受管制化學品或晶片製造設備，不用每次逐案申請。