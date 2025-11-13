台美關稅談判進入關鍵最後階段，外傳美方要求台灣提出「介於南韓3,500億美元與日本5,500億美元之間」的投資承諾，引發國內高度關注。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今（13）日指出，經濟部次長何晉滄已在立院備詢中「承認」我方投資落在該區間。對此，經濟部下午火速發出澄清，公開相關答詢內容逐字稿，強調相關金額尚未確認。

經濟部發出3點聲明表示，今日立法院財政委員會會議，經濟部由何晉滄次長出席備詢，席間張啓楷委員詢問何次長有關「外媒Politico報導台灣投資金額」等內容，何次長回覆委員，因為還沒有簽定，還要經過最後總結會議確認，後續若有進一步消息，行政院經貿談判辦公室會公布。

經濟部指出，立法院相關備詢資料皆有錄音錄影，民眾可公開參閱，經濟部亦提供備詢逐字稿，供大眾參閱。各界發言皆應基於事實依據，不應憑空捏造。

經濟部強調，關於該報導的內容，今日行政院已有對外說明，下午龔明鑫部長受訪時，也指出，這些金額都是未經確認，台美談判結果確認後由行政院經貿談判辦公室及副院長代表對外發言說明。

立法院財委會張啓楷委員質詢何晉滄次長關稅談判逐字稿：

張啓楷委員：今天有最重磅的消息是剛剛傳出來，美國媒體說我們在關稅談判裡面，對美國的擴大投資是3,500億到5,500億美金，就是介在日本跟南韓之間，大概是多少錢？

何晉滄次長：報告，這個因為還還沒有簽訂哦，而且…

張啓楷委員：你去參加嘛，對不對？外國的媒體都都提出來了。

何晉滄次長：這整個金額，還要再經過這個最後一個總結會議啦，會去做確認，那我想這個應該是已經進入到最後階段了，那後續如果有進一步消息，我想我們那個行政院談判辦公室會…

張啓楷委員：現在這裡面有幾個很重要的啦，幾個很重要的，第一個賴清德總統一直在講，說我們擴大投資的同時，我們要換回來兩個，就是20、20+N這個事情，不能再疊加了。第二個就是232條款，對半導體，我們這些資訊業的，這個要有一個最惠國的一個優惠，這個要去力爭，好不好？

何晉滄次長：是。

張啓楷委員：第二個也很重要，你看南韓光是一個3,500億哦，他們總統李在明都直接講了，本來美國要求他說你馬上要給我錢，他說我破產，我外匯存底才4,100億啊，你現在要我投資3,500億，我沒有辦法。那我們台灣老實講，要超過3,500億也是一個很大的一個負擔。目前看起來這個方案應該就是鄭麗君講的那個台灣模式嘛。

何晉滄次長：對，是。

張啓楷委員：對啦，沒有錯嘛，就是我們的半導體產業園區去過去，然後產業自己過去，可是由政府來做擔保，作保人啦。

何晉滄次長：是，是。

張啓楷委員：那這個老講，我一直在提醒，會不會造成護國神山變成半屏山，我們的產業過去之後，半導體過去之後，到底有多少人才會被帶走，多少先進的技術會被帶走，會不會空洞化，這個我們自己要注意，好不好？要去努力，好。