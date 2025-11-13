財政部賦稅署近日查獲多家醫療診所漏報鉅額自費業務收入，致診所合夥人漏報綜合所得稅，業經移請管轄稽徵機關依法補稅並處罰。根據財政部查核，有名醫的自費診所年度漏報收入就高達千萬元。

賦稅署指出，醫美診所、眼科診所、牙科診所及人工生殖診所等醫療診所，提供非健保給付之醫美療程、眼科手術、齒列矯正、植牙及人工生殖療程等自費醫療服務，其收費常達數萬元至數十萬元不等，因屬病患自費負擔項目且多以現金交付，稽徵機關不易掌握該等自費收入，致診所常有隱匿並漏報業務收入情形。

經賦稅署稽核單位廣泛蒐集相關資料及審慎查證，查得多家醫療診所漏報自費業務收入情形嚴重，甚至有數家診所單一年度漏報收入金額高達上千萬元之情形，經減除相關成本及必要費用後，核定診所合夥人漏報高額之執行業務所得，並依法補稅處罰。

該署表示，為促進納稅義務人依法誠實納稅並維護租稅公平，將持續針對診所之自費醫療服務收入加強查核遏止逃漏稅，呼籲醫療診所為病患施作自費療程之收入，均應依法申報業務收入，倘經查獲短漏報情事，將依法補稅並處罰。

惟如在未被檢舉或調查前，自行依稅捐稽徵法第48條之1規定，自動補報並補繳所漏稅款及加計利息者，得免予處罰，該署特別提醒納稅義務人應誠實申報繳納，勿心存僥倖，以免觸法受罰。