【LIVE直播】鳳凰颱風重創蘇澳 政院應變處置最新說明

有關台美關稅談判進度，總統賴清德11日曾形容目前大概「缺臨門一腳」，目前暫行關稅20%，目標是稅率降低且不疊加，美國對半導體進口展開「232條款」調查方面，也希望取得最惠國待遇。但外媒最新報導披露，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，引發關注。對此，政院發言人李慧芝今（13日）回應，我方談判團隊是正在以「台灣模式」來跟美方洽談供應鏈合作，也爭取降對等關稅並不疊加原稅率，還有232多項關稅優惠；她也談到，「也因此台灣模式跟美日、美韓之間投資模式並不相同，無法直接的類比」。

《政治》（POLITICO）新聞網報導指出，目前川普政府正在與台灣就關稅協定中的一項條款進行談判；有知情人士指出，這筆投資金額的規模將「介於韓國的3500億美元與日本的5500億美元之間」。

行政院院會後記者會於今（13）日中午舉行，媒體詢問有關「外媒報導台美關稅談判，美方要求台灣投資介於韓國3500億美元與日本5500億美元之間，台灣目標設定月底跟美國敲定協定，政院會否認上述說法嗎？目前協定文字都已定案？」李慧芝回應，對於台美談判，我方談判團隊是正在以「台灣模式」來跟美方洽談供應鏈合作，也爭取降對等關稅並不疊加原稅率，還有232多項關稅優惠，因為232並不只是影響到半導體，還有半導體衍生產品和其他很多項目，希望爭取最優惠待遇，同時也為我方赴美投資的企業，爭取更有利投資環境跟條件。

李慧芝未明確否認或直接回應外媒報導，而是強調，之前我方談判團隊也已經有說明，在供應鏈合作部分，我方是經過多次跟國內高科技產業溝通後提出的「台灣模式」，那台灣模式是由企業基於國際布局、需求，所以自主規劃到美國投資、貼近客戶、增加競爭力，而政府提供金融信保支持，此外也透過台美政府之間G2G合作，形成產業聚落，並且向美方爭取有利投資環境條件，也協助相關產業在美國的有利布局，「也因此台灣模式跟美日、美韓之間投資模式並不相同，無法直接的類比」。

李慧芝表示，而台美雙方談判團隊在10月初第五輪實體磋商後，也再次進行視訊會議，現在正在進行書面文件交換討論，針對未來的議題協議，來先凝聚共識，預計雙方達成共識之後，就會進入總結會商，達成台美的貿易協定。

後來有媒體再追問，有關「台灣模式」是否有跟美方討論折算下來是多少投資價值？李慧芝回應，「我們正在書面交換文件討論當中，對未來的協議先凝聚共識，等到總結會商之後，就會達成台美貿易協定，這部分在這邊做這樣說明。」