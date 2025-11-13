交通部長陳世凱13日透露2026年的國旅促進優惠5大方案，考量國旅尖離峰差異大，將針對平日旅遊發行住宿券，提供第1晚補800元、第2晚抵1,200元，鼓勵連續住宿，同時，將在每月抽出1,000名國民提供1,200元生日住宿金；此外，也將與遊樂園合作推出留宿方案，並提供企業員工旅遊獎勵方案，以及Taiwan PASS平日國旅優惠方案等，拚衝刺國旅邁向兆元產業。

陳世凱指出，2024年國旅旅遊人次已達2.2億人次，預期2025年可望再攀高，但目前國旅的平日旅遊和假日期間差異大，整體產值約為8,000多億元，希望提供相關平日補助，將整體國旅衝上兆元產業，因此交通部觀光署規劃2026年國旅5大促進方案，大力支持國旅產業。

觀光署預計2026年推動「平日國旅優惠方案」，包括「平日住宿優惠方案」、「生日住宿優惠方案」、「遊樂園留宿方案」、「企業員工國內旅遊獎勵方案」及「Taiwan PASS平日國旅優惠方案」等5項，鼓勵國人於非假日出遊，以提升平日住房率，積極帶動旅宿、交通、餐飲及零售等相關產業，促進地方經濟活絡與旅遊服務品質提升。

交通部說明，2026年的平日國旅優惠方案分別為一、平日住宿優惠方案：平日（週日至週四），預計發行住宿券，每人最多抵用2晚（第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1,200元），鼓勵國人平日出遊、連續住宿。二、生日住宿優惠方案：每月抽出1,000名國人獲得1,200元生日住宿金，鼓勵於生日月住宿旅遊。

三、遊樂園留宿方案：憑平日（週一至週四，且非國定假日）任一晚合法旅宿發票，住宿當日與隔日至全台26家觀光遊樂業主題樂園，可享第二天入園門票免費優惠。

四、企業員工國內旅遊獎勵方案：由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜之行程（例假日不超過一天）。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。

五、Taiwan PASS平日國旅優惠方案：Taiwan PASS平日（週日至週四）4折優惠（每套產品1,000元，原價4折）或Taiwan PASS平日加贈每房每晚1,500元住宿抵用金，各限量2萬套。