韓國仁川—花蓮直航航線今正式啟航，花蓮縣政府將到機場迎接首班遊客到來，今早也宣布推出11月限定「永續遊花蓮」旅行社獎勵方案，提供75萬元獎金，獎勵旅遊業者開拓韓國旅客市場，旅遊業者看好，建議可以有更多配套措施，例如多住一晚多補助等，效益更大。

韓國仁川直航班次今中午開通，每週兩班星期四、星期日定期往返，讓韓國、花蓮旅客都能更快速旅遊，也為旅行業者創造更多規劃團體旅遊的彈性與商機，為花蓮拓展國際市場奠定關鍵基礎。

縣府說，為配合新航線啟航，宣布發出獎勵方案，提供總獎勵金75萬元，旅行社辦理外籍旅客搭韓國仁川機場出發直飛花蓮（單程或來回）行程，並於花蓮住宿二晚（含）以上者，每人每晚可申請500元獎勵金；住宿天數每增加一晚，再加發500元，最高2000元，13日起到30日月底為期1個月期間出團，專案無最低人數限制。

縣府說，過去韓國旅客前往花蓮，須經台北或其他城市轉乘，耗時又不便，如今直飛航線開通，不僅縮短旅程時間，更大幅提升旅遊效率與便利性，對旅行業者而言，直航更創造團體旅遊規劃的彈性與商機。

針對縣府釋出帶團獎勵金，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，獎勵政策雖然很重要，不過還是要等交通跟天災穩定，旅宿業者、旅行社業者才會有信心。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，縣府發出獎勵金，相信更能帶動招攬遊客等效益，因為要能有足夠的團客，才能把市場先撐起來，不過經費補助應該還有更多做法，例如可以選擇第二晚補助1千元等，吸引旅客多留一晚，效益會更大。