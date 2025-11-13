縣府準備「珍珠奶茶」讓韓國遊客嚐鮮。（王志偉攝）

韓國仁川－花蓮直航航線今天正式啟航，首航132位旅客中，還有韓國的旅行社成員到花蓮進行踩線行程，縣府在入境口拉起「花蓮歡迎您」布條，也準備在地飲品珍珠奶茶讓遊客嚐鮮，縣府另推出11月限定「永續遊花蓮」旅行社獎勵方案，提供獎金，鼓勵旅行業者結合新航線設計多元行程，開拓韓國旅客市場。

韓國遊客揪團到花蓮打高爾夫球。（王志偉攝）

到場歡迎的縣府觀光處長余明勲表示，韓國赴台旅遊人數近年快速成長，甚至超越日本市場，期望藉此航線讓韓國旅客更深入了解花蓮之美。花蓮有山有海，韓客過去多以太魯閣一日遊為主，未來可望因直航延長停留時間，期待每週兩班直航能逐漸增班，開拓東北亞旅遊通路，讓花蓮與國際接軌。

可依航空組長李盛漢說，去年訪問花蓮一次，經驗讓他非常難忘，在準備花蓮直航的過程中也很順利，感謝去年熱情款待的花蓮政府人員，順利的過程讓仁川直航花蓮也順利完成。

為配合新航線啟航，花蓮縣政府將到機場迎接首班遊客到來，也同時推出11月限定「永續遊花蓮」旅行社獎勵方案，提供75萬元獎金，是旅行社帶團人數與住宿日，獎勵旅遊業者開拓韓國旅客市場。

今天首班有132位旅客，除了韓國旅客外，還有16位從韓國參訪完的宜昌國中師生，許多韓國旅客興奮拍下「花蓮歡迎您」的布條，有人嚮往太魯閣還有花東縱谷線，也有揪團打高爾夫球行程，另外，宜昌國中三年級學生蔡安夏說，這次代表學校去韓國參訪6天，學習與觀摩當地文化，有機會會想要再跟家人搭直航飛韓國旅遊。

花蓮往返韓國於民國108年飛過直航班機，但疫情停飛。這次重啟航班，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，只要縣府完善旅遊資訊與交通配套，相信能吸引更多旅客延長停留。一班機就有150人滿座，若能增加韓國轉機旅客來花蓮觀光，對地方產業將是一大助力。

縣政府觀光處長余明勳（左起）出席主持，可依航空由組長李盛漢出席，以及1883仁川文化觀光中心執行長李春成等人到場。（王志偉攝）

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，行程若安排多天，韓國旅客到北部觀光意願高，先從花蓮入境、台北出境，或是台北入境、花蓮出境，相信能擴大觀光效益，讓直航長久維持下去，希望縣府彙整旅行社相關意見，能為不同國家旅客量身定做特色行程。