10日美國聯邦政府關門第41天，參議院針對臨時撥款法案進行正式表決，最終以60對上40票通過法案，距離政府重新運作再向前邁進一步，接下來法案將送交眾議院表決，通過後由美國總統川普簽署成法，才能重啟政府。川普昨（10）日表示，將很快讓國家重新運作。

綜合《紐約時報》、CNN、路透等報導，參議院9日深夜就臨時撥款法案進行程序性投票，在8名民主黨議員支持下，共和黨版本法案以60贊成對上40反對票通過初步審查，參院昨日晚間就法案進行正式表決，法案同樣以60比40票數通過，獲得絕大多數共和黨議員及8名民主黨人支持。

接下來法案將送交眾議院表決，共和黨籍眾院議長強生（Mike Johnson）已表示最快讓法案於12日表決通過，並送交川普簽署成法，川普也表態將簽署法案，認為法案內容「非常好」。

共和黨在眾院席次上僅有微弱優勢，加上民主黨強烈反對，《紐時》預期表決結果可能會非常接近。強生可能需要川普協助，才能在未來幾天順利推動法案過關，不過川普昨日樂觀表示，據他所知共和黨已掌握足夠的民主黨人支持，「我們將讓國家重新運作」，「很遺憾（指聯邦政府）一直處於關閉狀態，但我們將很快讓我們的國家重新運作」。

這項共和黨法案將為軍事建設、退伍軍人事務、農業部及立法部門提供資金至明（2026）年9月30日，為其他部門提供資金至明年1月30日，法案並未納入即將於年底到期的平價醫療法（ACA）補助，這是民主黨堅持不投下贊成票的主因。8名民主黨人挺共和黨，凸顯民主黨內的深刻紛歧，許多民主黨參、眾議員相信，明年1月30日以前，黨內將再次上演撥款之爭。