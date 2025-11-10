澳洲科學家捕捉到大批鮣魚吸附在座頭鯨身上的畫面，當鯨魚躍出水面呼吸時，這群鮣魚會同時離開，當鯨魚返回海裡時，鮣魚又重新附著在鯨魚身上。

有看過魚搭雲霄飛車嗎？澳洲科學家捕捉到大批鮣魚吸附在座頭鯨身上，隨著座頭鯨高速暢遊海底世界，當鯨魚浮出水面呼吸時，這群鮣魚像是算好時間般同時離開，當鯨魚返回海裡時，鮣魚又重新出現、黏在鯨魚身上。

綜合《華盛頓郵報》、美聯社報導，澳洲格里菲斯大學（Griffith University）海洋科學家梅內克（Olaf Meynecke）與團隊主要研究海洋環境改變如何影響座頭鯨，過去5年團隊在不同座頭鯨身上安裝了30架吸盤式攝影機，追蹤這群從南極洲遷徙至澳洲東岸的座頭鯨行為，令團隊意外的是，大批鮣魚屢次在影片中搶鏡，讓他們不得不開始注意這群小魚的行為。

像搭雲霄飛車 鮣魚算準時間離開、再吸附

畫面顯示，這群體長30至90公分的鮣魚吸附在龐大的座頭鯨身上，隨座頭鯨以時速15至18公里的速度徜徉大海中，宛如搭乘雲霄飛車，當座頭鯨即將躍出海面呼吸時，這群鮣魚竟同時離開座頭鯨身上，等到座頭鯨返回水下，牠們又同時間吸附回來，牠們會這樣反覆吸附，展現相當靈活的身手。

梅內克戲稱這是「鮣魚雲霄飛車」，他驚嘆：「每當座頭鯨快速躍出海面時，鮣魚似乎都能快速反應，牠們精準知道在鯨魚躍出海面前何時離開，幾秒後又回到同樣的位置。」

一頭鯨魚身上曾有50尾鮣魚

這群鮣魚的數量在過去2年逐漸增多，令人無法忽視，最多曾在一頭座頭鯨身上發現50尾鮣魚。

鮣魚家族的鰓有吸盤系統，以吸附在鯨魚、鯊魚、鬼蝠魟身上聞名，牠們甚至會吸附在海龜、船及潛水客身上，因此又被稱為「吸盤魚」。

梅內克解釋，鮣魚與座頭鯨屬於共生關係，一來「當牠們找到宿主，牠們就不用游泳了，另一種動物會幫牠們游」，二來鮣魚以小型甲殼類動物及鯨魚皮膚上的海蝨為食，以此幫鯨魚清洗身體。

梅內克觀察到，鮣魚會附著在座頭鯨身上任何部位，但牠們最喜歡的地方似乎是柔軟的腹部。

座頭鯨似乎覺得鮣魚很煩

目前尚不清楚鮣魚群是在座頭鯨遷徙的哪個階段中黏上來，以及何時離開，牠們最終又將去哪裡？可以確定的是，鮣魚吸附的行為似乎惹惱部分座頭鯨，梅內克說，他們觀察到身上黏了很多鮣魚的座頭鯨會反覆躍出海面，接著再盯著鮣魚，似乎在「檢查」有沒有甩掉牠們。