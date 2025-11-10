2025年只剩最後50天，由三立電視主辦的「2026包你發 麗寶跨年演唱會」公布首波強力卡司，包括宇宙人、美秀集團、Marz23，其中Marz23和宇宙人將於年底接力攻蛋，Marz23才率「TRASH」拿下本屆金曲獎最佳樂團，他說：「拚命了這麼多年，算是給了自己一個滿意的成績單，希望新的一年我能夠花更多時間給家人，也讓自己能充分休息、創作。」

Marz23將在11月22日於台北小巨蛋舉辦「不簡單的演唱會」，他透露最近一樣忙著準備演唱會與創作、在工作和育兒之間抓平衡點。雖然是首次在小巨蛋開唱，但他說：「這次比較平常心，卻也無比期待，演唱會的內容有別以往。」下周六忙完演唱會後，他將全心投入跨年演唱會規劃，預告會帶來新單曲給歌迷朋友。

美秀集團。（三立提供）

Marz23。（三立提供）

宇宙人「a：回到未來1986」小巨蛋演唱會將在12月20日登場，距離跨年晚會只相隔11天，他們計畫在麗寶跨年帶來小巨蛋的濃縮精華版，讓現場觀眾彷彿重返小巨蛋。回顧2025最難忘的一件事，阿奎說：「當然是女兒出生 ，還有首次在日本錄音。」展望2026年，宇宙人異口同聲：「新專輯發行順利！繼續辦演唱會！」

美秀集團去年跨年夜也在麗寶演出，今年擔任壓軸，準備了40分鐘的演出要和歌迷一起迎接2026：「我們一定準備最嗨的演出跟大家一起倒數，一起用最酷、最帥的方式來告別2025。」對他們來說，2025年最難忘的一件事就是入圍金曲獎最佳樂團和年度歌曲，明年是他們成團10周年，除了希望可以做出更多更好的歌曲，演唱會也正在準備中，：「籌備好了會跟歌迷說，一定會給大家驚喜。」