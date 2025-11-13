道瓊指數期貨暫漲0.24%，標普500指數期貨漲0.2%，那斯達克100指數期貨漲0.34%。

在這項支應政府資金到明年1月底的臨時撥款法案完成立法程序後，因政府機關停擺長達43天而閒賦家中的聯邦僱員最快將於周四重返工作崗位，但政府部門何時才能全面恢復服務與運作，目前還不清楚。

美東時間周三深夜，在白宮總統辦公室（Oval Office）舉行的簽署法案儀式上，川普藉機把炮火指向民主黨，稱「我們絕不能讓這種事再次發生，這不是治理國家的方式」。

儘管民主共和兩黨相互指責是造成這「史上最長政府關門」事件的罪魁禍首，但在這場對峙的僵局中似乎沒有真正的贏家。根據最新發布的路透社/Ipsos民調，50%的美國人將政府停擺歸咎於共和黨，而47%歸咎於民主黨。

這次打破僵局最重大的突破點在本周一（11月10日）參議院以60票對40票表決通過這項臨時撥款法案，其中有8名民主黨倒戈、轉而支持該法案，而作為交換條件，共和黨則同意最晚在12月第二周就延長《平價醫療法案》（ACA）補貼單獨進行表決。該補貼措施一直是預算案卡關的最大癥結。