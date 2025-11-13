美國總統川普12日深夜將臨時撥款法案簽署成法，結束43天政府關門情形。

（11：31更新）美國總統川普12日深夜簽署獲參、眾兩院通過的臨時撥款法案，結束43天史上最長聯邦政府關門，他宣布「政府將恢復正常運作」。

他稱政府關門「純粹是政治因素造成」，批評民主黨人造成政府停擺局面，呼籲選民記住此刻，暗示在明（2026）年期中選舉票投共和黨，「我只想告訴美國人，期中選舉即將到來，你們不應該忘記此刻」，他稱民主黨人「樂見數百萬美國人受苦」。

川普簽署法案時，白宮橢圓形辦公室爆出掌聲。

綜合外媒12日報導，眾議院已結束投票表決，票數為222票贊成，209票反對，已通過結束政府關門的215票門檻。而白宮說，美國總統川普已準備好簽署法案。

12日晚間美國聯邦眾議院以222對上209票，表決通過臨時撥款法案，終結創紀錄43天的政府關門。（美聯社）

白宮表示，川普12日晚間就會將法案簽署成法，預計在美東時間晚間9時45分（台灣時間13日上午10時45分）簽署。

這次投票，有6名民主黨眾議員支持這項共和黨主導的法案，較9月的1人大幅增加，另有2名共和黨議員反對。

美國聯邦眾議院13日晚間將就聯邦政府重啟撥款方案進行最後投票，以結束創紀錄43天的政府關門。（美聯社）

12日美國有近900個航班被取消，但據悉空中交通管制人員配備問題較少。儘管最高法院裁定暫停全額發放食品券後，食品券領取者仍處於不確定狀態。

美國政府停擺影響深遠，從機場的混亂和延誤，到數十萬計聯邦僱員無薪工作，再到低收入家庭食品援助計畫被迫暫停。

要是美國政府在關閉近1個半月後，經投票重新啟，會發生什麼事？

以下是該法案保證的幾項內容：

• 所有聯邦機構將恢復運作，相關資金將持續提供到1月30日。

• 與政府停擺相關的聯邦僱員裁員將被撤銷，並且在1月底之前不會再有進一步裁員。

• 政府將為在停擺期間被迫休假或無薪工作的員工補發工資，其中包括空中交通管制員，他們在停擺期間的短缺導致政府削減航班，並造成全美各地的交通阻塞。

• 為數百萬計低收入美國人全面恢復食物券福利。

•法案還將強制參議院在12月就延長醫療保健稅收抵免進行投票，而這抵免政策可以降低許多美國人的醫療保險費。

新任民主黨眾議員格里哈瓦（Adelita Grijalva）宣誓就職：民主黨人格里哈瓦在等待50天後，終將宣誓就任眾議員。而隨著她就職，將進一步削弱共和黨的多數席，並為備受矚目的強制公開已故億萬性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案卷宗的投票鋪路。