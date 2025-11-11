知名女星天心11日迎來50歲生日，氣質依舊優雅。她在社群平台上曬出與友人慶生影片，開心分享心境，並以溫柔而堅定的語氣寫下感言：「50歲，一個充滿力量與清晰的年紀。」影片中，她神采奕奕、笑容燦爛，讓網友驚呼「完全看不出來已經50歲！」

天心在臉書分享慶生影片，她紮著俐落馬尾，身穿白襯衫搭配咖啡色背心，氣色紅潤，整個人散發淡雅又自信的魅力。她拿著小槌子敲開球形蛋糕，對著鏡頭比出手指愛心，洋溢著快樂與感恩。她在貼文中表示，隨著歲月沉澱，對自己與生活有了更深的認同，也更清楚地明白自己真正想要的人生方向，「願我們都能成為自己最喜歡的樣子，自在自信地活著，感受愛與被愛，讓生命充滿溫度。」

除了慶祝自己的生日，天心也不忘向粉絲傳遞溫暖能量。她鼓勵同樣邁入中年的朋友們，別害怕年齡的轉變，因為每個階段都有值得期待的風景與值得擁抱的人。她在文末寫下：「我生日，有愛，有快樂，也把這份喜悅與祝福傳遞給你，祝大家也都快樂！」

貼文一出，藝人好友與粉絲紛紛湧入留言區獻上祝福。李亮瑾笑稱：「啥！小妹妹十五歲吧！」潘慧如則留言：「學姐，生日大快樂，永遠美麗、平安健康！」不少網友也驚呼天心狀態凍齡，「完全看不出50歲！」、「依舊是心中女神」。