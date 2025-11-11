檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙洗錢案，共查扣29輛豪車，加上和平大苑11戶豪宅與空殼公司大批現金，總計近50億元，但還有至少2輛超跑去向不明，正全力追查中。而這些資產最終去向，依警界人士指，最終若確定全屬不法，會進入法拍充公，最終進帳國庫。而政府每年拍賣類似不法資產的金額都不少， 年年都數百億進帳國庫。

太子集團創辦人陳志（Chen Vincent Zhi）透過加密貨幣詐騙與線上博奕，在全球建立龐大「殺豬盤」犯罪網絡，美國、英國更同步出手，凍結其市值約150億美元的12.7萬枚比特幣，而其涉案範圍遍及多國，台灣也在內，因此我檢警日前配合查辦，果然案情驚人，涉及金額龐大。

綜合近日報導，檢方發現詐團疑似以高價購置不動產與超跑進行洗錢，因此已假扣押。據了解，檢方已將查扣的相關資產已列為不法所得，後續將依洗錢防制法與刑法相關規定持續追查資金來源與流向，也將釐清國內相關人員是否涉入洗錢與資金協助行為，待約談與資金比對完成後，未來這批豪宅與舉世罕見的限量名車，恐遭法院法拍納入國庫。

此案震驚各界的另一原因是，美方如何能立刻凍結該詐團巨額比特幣？因為外界一般認為，比特幣是無 法被及時「扣住」的。日本資深媒體人矢板明夫9日則在其Youtube頻道直播中談到，最近聽到一個想法「蠻有意思」，比特幣是有個「萬能鑰匙」，是有後門的，「後門就在CIA裡面，就是CIA發明的」；他說，比特幣發明人表面上名叫「中本聰（Satoshi Nakamoto）」，但其實這人是誰無人知道；其實有人說中本聰的「中」是中情局，「聰」翻譯成英文就是聰明、智慧、情報，所以中本聰就是CIA的英文翻譯，把全世界都騙了，只有CIA手裡有萬能鑰匙，進行處理。

矢板明夫形容，這集團騙來的所有錢都是為美國打工、為CIA打工，比特幣一下都被拿走。

至於我方在台查扣的不法資產，最終將遭法拍充公，進入國庫。