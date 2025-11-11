起底加密貨幣洗錢女王錢志敏

涉嫌詐騙數以千計退休老人，從中國逃到倫敦豪宅的「加密女王」錢志敏將因50億英鎊（約2,041億台幣）比特幣藏匿案受刑 。

BBC新聞網11日報導，英國警方說，錢志敏涉嫌以詐取的資金購買如今價值數十億英鎊加密貨幣，本週將因洗錢罪受刑。她在逃離中國後，便搬進倫敦北部漢普斯特德的一幢豪宅。而1年後，在大都會警察突襲下，繳獲這全球單一最大規模的加密貨幣。

超過10萬名中國人將資金投入她的公司，公司聲稱開發高科技健康產品，並開採加密貨幣。但警方說，其實她挪用了這些資金。而在她等待判決期間，投資人告訴 BBC 世界服務頻道，他們希望至少能從英國當局拿回部分資金。

投資人慘被騙 婚姻破裂 擔心英政府充公資金

由於任何沒人認領的款項，通常會由英國政府充公，而這導致一些人猜測，財政部可能會從中獲利。

「要是我們能蒐集所有的證據，我們希望英國政府、皇家檢察署（CPS）和高等法院能行行好，」受害的余先生說，他的婚姻因為這場詐騙而破裂，「因為現在只有這批比特幣能讓我們收回一點損失。」

47歲的錢志敏在中國警方開始調查她後， 2017年9月持假護照抵英。接著她搬進漢普斯特德的一棟豪宅，月租超過1.7萬英鎊（約69萬台幣）。她為了支付這筆費用，需要將藏匿的比特幣轉換成可花用的資金。於是她假扮成富有的古董與鑽石女繼承人，並聘請一名前外送員為私人助理，要求他將加密貨幣兌換成如現金與房產等其他資產。

自稱「花姐」的錢志敏認了詐騙13萬中國人捲款逃英

攀附英公爵 一心想當小國女王

隨著比特幣價值飆漲，錢志敏得以實現公司對投資人的承諾——「躺著也能致富」。她的助理簡雯說，錢志敏多數日子都躺在床上，不是玩遊戲就是網購。而簡雯去年在自己的審判中，已因洗錢罪獲判6年徒刑。

此外，錢志敏的日記顯示，她在規劃未來6年的大膽計畫。除了概述創辦國際銀行、購買瑞典城堡外，甚至還要和一位英國公爵攀關係。而她更遠大的目標，就是到2022年時，要成為位於克羅埃西亞與塞爾維亞邊境，名為利伯蘭（Liberland）這個未獲承認微型國家的女王。

另一方面，錢志敏則讓簡雯在倫敦尋找可購買的房產。但她試圖購買托特里奇公共綠地（Totteridge Common）豪宅區一棟特別大的房產時，簡雯卻無法解釋老闆的財富來源，而引發警方調查。於是警方突襲錢志敏在漢普斯特德的租屋，結果發現，硬碟與筆電中載有數以萬計比特幣，而據信是英國史上繳獲的單一最大筆加密貨幣。

高獲利當釣餌 投資人借錢投資難以抗拒

60多歲的投資人余先生說，他從未懷疑有問題，因為公司每天「滴注式」支付他部分收益，每天約100多元人民幣（約436 台幣）。「這讓大家感覺真的很好，」他說，「甚至給我們信心，借更多錢去投資公司。」他和妻子最初各投資6萬元人民幣（約26萬台幣）。他說，他們被告知，在兩年半內可獲利200%，於是很快以高達8%的利率貸款數千英鎊，以投入更多資金。

此外，余先生每天一拿到收益，就隨即再投資公司。「沒有規定必須再投資，但我想，我們就是腦波太弱，以致無法抗拒。他們只是膨脹了我們的夢想……直到我們徹底失去自制力與判斷力。」